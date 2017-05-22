Нацбанк продолжает опускать официальную гривню к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2634.1917 (22 мая – 2636.9659)

100 EUR – 2961.6217 (22 мая – 2947.8642)

10 RUR – 4.6624 (22 мая – 4.6133)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,34 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6171/29,6374 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4634/0,4643 грн/рубль.