Гройсман: Специальные пенсии для военнослужащих будут сохранены

Правительственный вариант пенсионной реформы предусматривает сохранение специальных пенсий для украинских военнослужащих и расширение перечня профессий, дающих право на досрочный выход на пенсию.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, передает Правительственный портал.

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"Специальные пенсии будут сохранены для всех военнослужащих. Никаких не будет ограничений, наоборот, мы считаем, что мы должны сторицей отдать должное нашим героям, которые сегодня защищают наше государство", - подчеркнул глава правительства, отметив, что предложенная в рамках пенсионной реформы система предусматривает ограничения других специальных пенсий.

О расширении списка профессий с правом на досрочное оформление пенсии за вредные условия труда, а речь идет, в частности, о сталеварах, шахтерах, работниках химической отрасли, то здесь правительство будет делать все, чтобы отстоять права людей, задействованных на таких производствах.

"Мы сделаем все для того, чтобы представители "вредных" профессий, сохранивших право на досрочный выход на пенсию", - отметил премьер-министр.

Он также обратил внимание, что законопроект о пенсионной реформе, который будет презентован в ближайшее время на заседании Национального совета реформ, а впоследствии в парламенте, будет содержать норму об автоматическом осовременивании пенсий, зато пенсионный возраст останется неизменным.

"Пенсия будет рассчитываться на основе трудового стажа. Если человек работал всю жизнь, справедливо платил взносы, он должна получить повышенную пенсию. Если не работал, то "включается" совсем другой механизм - целевой социальной поддержки из бюджета страны, но не за счет того, кто всю жизнь работал. Пенсионная система должна быть справедливой", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что ресурсы на финансирование предложенных решений являются детенизация экономики и повышение платежной дисциплины, что в совокупности позволит не только повысить размеры пенсий, но и добиться бездефицитности бюджета Пенсионного фонда уже через 7-10 лет.

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Глава правительства еще раз обратился к парламентариям с просьбой поддержать предложенные Кабинетом министров решение, ведь они будут касаться 9 млн пенсионеров уже в октябре текущего года.

"Система, которую мы предлагаем, будет справедливой для людей труда. Сегодняшние и будущие пенсионеры будут приходить в свой Пенсионный фонд по своей заработанной пенсией", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" 19 мая презентовало проект пенсионной реформы. По словам главы правительства, минимальная пенсия 3 или 5 тыс. грн в Украине пока невозможна.