Сумма невозмещенного НДС составляет около 3 млрд. грн.

На сегодня сумма невозмещенного налога на добавленную стоимость (НДС) составляет около 3 млрд. грн. (на 1 января 2008 года эта сумма составляла 4,2 млрд. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК.

«На февраль по бюджетному плану на возмещение НДС выделено 2,3 млрд. грн. На сегодня мы имеем ресурс, и на этой неделе мы еще 700 млн. грн. будем возмещать по налогу на добавленную стоимость, то есть мы полностью войдем в бюджетный рост. Никаких задержек здесь не будет», – подчеркнул председатель ГНАУ.

С.БУРЯК также отметил, что на сегодня увеличилась текущая задолженность по возмещению НДС, которая в рамках плановых проверок в течение 60 дней будет подлежать возмещению.