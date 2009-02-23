Межбанк: доллар перевалил за 9 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился галопирующий рост цен на американскую валюту. Торги по доллару США открылись котировками 8,5150/8,6325, к 12:00 цены выросли до 8,8250/8,8850, а к закрытию ценовые уровни достигли верха – 9,0000/9,0500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

В России празднуют День защитника Отечества, поэтому торги по российской валюте были возможны только на ТОМ’е.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2910/11, а к 15:00 упали до 1,2802/03. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9860/11,1515, к 12:00 цены ушли вверх – 11,3470/10,4385. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,4390/11,5235.