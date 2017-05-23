Страны еврозоны вновь не смогли договориться о выделении Греции очередного транша кредита

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в понедельник вновь не пришел к решению, позволяющему выделить Греции новый транш кредита, но есть шанс, что оно все же будет достигнуто в ближайшие недели, ведь стране предстоят немалые выплаты по долгам в июле.

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Фонды еврозоны и МВФ кредитуют Грецию, которая входит в валютный блок, во избежание ее дефолта уже с 2010 года. Сейчас идет третья программа поддержки, стартовавшая в 2015 году, ее объем — более 80 миллиардов евро. Программа, по ее задумке, должна завершиться в середине 2018 года, но две предыдущие программы приходилось, так или иначе, дополнять новыми мерами помощи, сообщает Прайм.

Так называемые институты или представители кредиторов — Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ и ESM - регулярно проводят оценки состояния экономики Греции, а также выполнения ее властями условий программы кредитования. Эти условия включают, в частности, требования проведения болезненных реформ. Выполнение условий открывает путь для перечисления траншей кредитов. Вот уже несколько месяцев не завершается вторая оценка, очередной транш кредита остается невыплаченным.

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Сейчас страну кредитует лишь Европейский механизм стабильности (ESM). В еврозоне ждут возобновления кредитования со стороны МВФ. Ранее МВФ заявлял, что сможет присоединиться к процессу выделения денег стране, только если будет уверен в устойчивости ее госдолга в будущем.

Источник в ЕС сообщал, что новый транш кредита может быть дан Греции, лишь когда МВФ примет решение возобновить кредитование. Однако он же не исключал, что решение дать транш может поступить уже в июне.

Еврогруппа в понедельник обсуждала по Греции два вопроса. Первый – это выполнение страной требований кредиторов, позволяющее завершить вторую оценку. Второй - это госдолг страны, который дискутировался для того, чтобы вновь привлечь к кредитованию Греции МВФ.