"Это огромные деньги": Гройсман подсчитал бюджетные средства, которые удалось сэкономить благодаря Prozorro

Электронная система государственных закупок Prozorro, 1 августа прошлого года ставшая обязательной для использования при надпороговых закупках, за время своего функционирования позволила сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на международном форуме в Киеве, посвященном государственным закупкам.

«Prozorro на данный момент уже позволила сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств. Это огромные деньги», - сказал глава правительства.

По словам премьера, за время функционирования в системе было зарегистрировано тендеров на 700 млрд грн.

Позднее замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов, присутствовавший на форуме, сообщил журналистам, что из общей суммы экономии 17 млрд грн – это экономия по уже выполненным контрактам, еще 7 млрд грн - по заключенным, но еще не выполненным контрактам.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития планирует в 2017 году достичь экономии бюджетных средств благодаря использованию системы электронных госзакупок Prozorro в 50 млрд грн.