У Трампа подготовили бюджет объемом более 4 триллиона долларов

Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов, в прилагаемых прогнозах рост экономики США оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года.

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Основные параметры предложенного бюджета опубликованы на сайте Белого дома, сообщает Прайм.

Бюджет предполагает более скромные 2,3% роста в 2017, 2,4% - в 2018, 2,7% - в 2019 годах.

Бюджет также отличается оптимизмом относительно дефицита, прогнозируя недостачу финансирования в 3,15 триллиона долларов за ближайшие 10 лет.

В то же время авторитетное бюджетное управление конгресса, которое просчитывает финансовый эффект правительственных инициатив, прогнозирует на тот же срок дефицит почти в 9,5 триллиона долларов.

Бюджет включает прогнозы на основе планирующейся отмены реформы здравоохранения, известной под названием Obamacare. Будут сокращены всевозможные государственные социальные программы на общую сумму в 3,6 триллиона долларов на 10 лет.

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Подвергнутся сокращению программа медицинской помощи малоимущим Medicaid, субсидии в соответствии с Obamacare, программа талонов на питание для бедных и другие.

Администрация США рассчитывает увеличить в 2018 году бюджет министерства внутренней безопасности (МВБ) почти на 7% по сравнению с нынешним финансовым годом.

Согласно приведенным данным, бюджет МВБ должен составить 44,1 миллиарда долларов, что на 2,8 миллиарда выше показателя нынешнего года.

"Предложенный президентом проект бюджета предполагает обеспечение безопасности границ США путем инвестиций 2,6 миллиарда долларов в высоко приоритетную тактическую инфраструктуру и в технологии", - говорится в документе. Это, в частности, подразумевает "планирование, разработку и строительство стены вдоль южной границы в соответствии с исполнительным указом президента от 25 января 2017 года", отмечается в проекте.

В Белом доме полагают, что "эти инвестиции укрепят безопасность границы и позволят уменьшить поток людей и наркотиков, незаконно пересекающих американские границы".

На 1,5 миллиарда долларов предлагается увеличить расходы, связанные с задержанием и депортацией нелегалов. Кроме того, 1,5 миллиарда долларов планируется потратить на обеспечение безопасности критически важных для США компьютерных систем. Наряду с этим речь идет о финансировании управления по безопасности на транспорте, а также различных программ, способствующих выявлению нелегалов.

Также Администрация США предлагает увеличить расходы на программы по ядерной безопасности в 2018 году.

"Проект бюджета предусматривает укрепление ядерных возможностей страны путем повышения на 1,4 миллиарда долларов финансирования Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) в сравнении с показателями 2017 года", - говорится в документе.

Отмечается, что предполагаемый рост бюджета этого управления, входящего в состав министерства энергетики, в таком случае составит 11%.

В целом же, согласно документу, бюджет Минэнерго составит 28 миллиардов долларов, что на 1,7 миллиарда долларов ниже уровня 2017 года.

Для того, чтобы этот проект стал законом, потребуется одобрение обеих палат Конгресса и подпись президента. Традиционно "черновик" бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и Конгрессом.