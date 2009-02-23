Средства на проезд льготников в Киеве не предусмотрены

Фракция «Блока Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете заявляет, что в проекте бюджета Киева на 2009 год не предусмотрены средства для компенсации потерь коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» за перевозку льготных категорий граждан.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы депутатской фракции со ссылкой на председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи Дмитрия ОЛИЙНЫКА.

Отмеченная комиссия требует внести в проект бюджета столицы на текущий год 153,2 млн. грн. на компенсации на проезд льготников, а именно: 88,2 млн. грн. для КП «Киевский метрополитен» и 65 млн. грн. - КП «Киевпасстранс».

«В соответствии с решениями Киевсовета выделять средства на такие компенсации - и студентам, и малозащищенным, и школьникам - КГГА просто обязана. Если будет принят предложенный КГГА вариант бюджета на 2009 год без изменений (от) транспортной комиссии, это будет означать, что ни одна категория киевлян своим правом бесплатного или льготного проезда в этом году не воспользуется», - отметил Д.ОЛИЙНЫК.

Согласно его информации, в соответствии с обращением КП «Киевский метрополитен», на компенсации из городского бюджета за льготный проезд на 2009 год малозащищенных слоев населения нужно почти 44 млн. грн., около 27 млн. грн. - на студентов, 4,15 млн. на школьников, около 10,5 млн. грн. на милиционеров, почти 6 млн. – на почтальонов «Укрпочты» и тому подобное. Следовательно, общая сумма необходимых компенсаций метрополитена составляет 88,2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета Киева на 2009 год. За такое решение на заседании внеочередной сессии проголосовали 66 депутатов Киевсовета из 120. Утвердить главную смету столицы на текущий год предусматривается 26 февраля.

В соответствии с документом, предлагается утвердить бюджет Киева с общим объемом поступлений – 15 млрд. 607 млн. 51,1 тыс. грн., в том числе субвенция Государственного бюджета – 1 млрд. 657 млн. 948,3 тыс. грн.; общий объем расходов предлагается утвердить в размере 15 млрд. 592 млн. 94 тыс. грн. Изъятия в Госбюджет составляют почти 8 млрд. грн.