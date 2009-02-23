Гончарук и Тейлор обсудили сотрудничество Украины с МВФ
В рамках кредитной программы stand-by
Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК и Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Вильям ТЕЙЛОР обсудили состояние и перспективы продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в рамках реализации кредитной программы stand-by.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Также во время беседы обсуждались актуальные вопросы украинско-американского сотрудничества, в частности, о дальнейшем развитии двустороннего политического диалога.
Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в размере 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.
В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.
В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение относительно предоставления или непредоставления Украине второго транша.
9 февраля в 2009 г. глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.
13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит Государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается». Эксперты Международного валютного фонда вскоре снова посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.