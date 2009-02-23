Бизнесмены Львовщины протестуют против «своеволия Нацбанка»

Сегодня представители общественных организаций и бизнес-структур Львовской области обсудили детали акций протеста «против своевольных действий украинских банков», которые уже на этой неделе стартуют во Львове по инициативе предпринимателей региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время «круглого стола» представителей общественных организаций, фирм, компаний и предприятий Львовской области председатель общественного объединения «Я – львів’янин» Андрей АНТОНИЩАК.

«Цель акции, начало которой будет определено дополнительно, – вывести сначала под стены Национального банка Украины во Львовской области людей, а таких на Львовщине несколько тысяч, бизнес которых страдает от колебаний курса доллара и которые имеют проблемы с погашением кредитов и снятием депозитов. За прошлый год курс доллара значительно вырос, кроме того, выросли цены на товары и услуги. Следовательно, предпринимателям нужно зарабатывать в 2-3 раза больше, чтобы наши прибыли отвечали прошлогодним доходам. В сложившейся ситуации бизнес обречен», – заявил А.АНТОНИЩАК.

Основные требования объединения «Я – львів’янин» к представителям НБУ во Львовской области: запретить банковским учреждениям повышать процентную ставку на кредиты и вернуть все повышенные ставки к предыдущим показателям; перевести все валютные кредитные договора в гривневые с привязкой к доллару по курсу 6-6,5 грн. без изменения годовой процентной ставки; запретить арест любого имущества, кроме залогового.

По словам А.АНТОНИЩАКА, общественные организации и предприниматели региона готовы объединиться и провести масштабную акцию, чтобы обратить внимание власти на то, что предприниматели имеют большие проблемы с депозитами и кредитами.

«Мы будем обращаться к руководству НБУ в области, создадим координационный совет, заседание которого состоится завтра, 24 февраля. Если пикет ничего не даст, придется выводить людей под Верховную Раду Украины. Волна таких протестных акций начнется в ближайшее время и в других областях Украины», – сообщил председатель общественного объединения.

Кроме того, предприниматели Львовской области будут требовать отставки руководства Нацбанка и смены Совета НБУ.