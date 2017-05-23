Государственный "Укрэксимбанк" в суде требует от компании Ахметова 2,8 миллиарда гривень

Государственный «Укрэксимбанк» обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с компании «ЕСУ», которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи «Укртелеком» и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, 2,83 млрд грн задолженности.

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Об этом сообщается в постановлении о возбуждении производства, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, суд возбудил производство по иску «Укрэксимбанка» 5 мая. Рассмотрение дела назначено на 30 мая.

Компания «ЕСУ» выкупила оператора «Укртелеком» в 2011 году, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. Эту покупку частично профинансировали два государственных банка. Как сообщали украинские СМИ, незадолго до перевода на счет Фонда госимущества второго транша за приобретение «Укртелекома» «ЕСУ» выпустила облигации на сумму около 4,2 млрд грн. В ходе закрытого размещения их выкупили «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». «Укрэксимбанк» в конце апреля 2013 года приобрел облигации «ЕСУ» номинальной стоимостью 2,24 млрд грн. В то же время «Ощадбанк» приобрел облигации «ЕСУ» номиналом около 2 млрд грн и теперь также пытается взыскать с «ЕСУ» задолженность по процентным платежам по облигациям в размере 714 млн грн.

До сих пор компания так и не смогла выкупить в полном объеме облигации у госбанков.

В конце октября 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал компанию «ЕСУ» вернуть государственному «Укрэксимбанку» 810,6 млн грн задолженности по облигациям.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании «ЕСУ» и Государственному экспортно-импортному банку Украины о расторжении договора купли-продажи акций крупнейшего оператора компании «Укртелеком» и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.

В апреле Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции компаний «Укртелеком» и «ТриМоб». В настоящее время Генпрокуратура проводит расследование относительно незаконного выделения по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 млн грн из государственного бюджета и приватизации 93% акций «Укртелекома» по заниженной на 1,6 млрд грн цене.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), которая в 2013 году завершила сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% «ЕСУ».

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.