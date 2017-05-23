Потребительские настроения украинцев ухудшились – исследование

Индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2017 года снизился на 0,6 пункта по сравнению с мартом 2017 года – до 54,9. Такие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

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При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год в апреле снизился на 2,8 пункта по сравнению с мартом и составил 45,2 пункта, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет вырос на 7,9 пункта – до 71,6.

Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния вырос на 1 пункт – до 43, а индекс целесообразности крупных покупок снизился на 7,1 пункта и составил 57,4.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,6 пункта – до 183,9.

«В целом индекс потребительских настроений не претерпел значительных изменений. В структуре индекса выросли ожидания по развитию экономики страны в ближайшие 5 лет, а индекс целесообразности крупных покупок, наоборот, снизился. Улучшение настроений относительно экономического развития страны, по нашему мнению, является реакцией на принятие безвизового режима для Украины с ЕС (6 апреля Европарламент принял это решение). Следует отметить, что уменьшение индекса целесообразности делать крупные покупки произошло в группе потребителей с низким доходом», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в марте 2017 года снизился на 0,7 пункта по сравнению с февралем 2017 года – до 55,5.

Базовая инфляция в Украине в апреле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2016 года, осталась на уровне 6,3%, зафиксированном в марте к марту.