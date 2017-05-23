Гривня "отвоевала" у доллара еще несколько копеек

Во вторник, 23 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,29/26,31 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2960 /29,3158 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,3039 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 258 сделок на сумму 92,16 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,34 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6171/29,6374 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4634/0,4643 грн/рубль.