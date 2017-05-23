В Украине сократилось количество компаний, имеющих право на проверки банков

Национальный банк Украины исключил компании «Аналитик-Партнеры» и «Инсайдер» из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение проверок банков.

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Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение принято на основании собственного желания компаний.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства ведет реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. В настоящее время в этом реестре 22 аудиторские компании.