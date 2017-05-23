"Ощадбанк" готовит замену российской программе 1С

Председатель правления государственного "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что банк намерен предоставить площадку, которая заменит попавшее под санкции СНБО российское программное обеспечение для бухгалтеров 1С.

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Об этом он сказал в интервью “НВ Бизнес”.

Пышный заявил, что "Ощадбанк" разрабатывает систему, ориентированную на обслуживание малого и среднего бизнеса. Система представляет собой продвинутый интернет-банкинг для представителей МСБ. Сейчас эта система тестируется на трех областных управлениях. В общенациональную эксплуатацию, по словам Пышного, она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.

«Наша система «Корплайт» имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета. То есть будучи нашим клиентом, вы не просто сможете осуществлять переводы, вы можете вести свой управленческий финансовый, бухгалтерский учет», – сообщил банкир.

Таким образом, система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также вести налоговый учет. И уже к концу 2017 года позволит предпринимателям уйти от использования российского программного обеспечения для бухгалтеров 1С, которое попало под санкции СНБО.

По словам Пышного, все системы “Ощадбанка” в течение последних трех лет сознательно очищались от внешнего опасного воздействия, в частности, российского. «Поэтому к такому решению (санкции в отношении российских компаний и продуктов- ред.) не просто готовы, мы уже давно реализовали эту концепцию», – говорит он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом сегодня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С».