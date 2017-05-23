НБУ сегодня купил у банков $50 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 23 мая, купил у банков 50 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,3090 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 80,9 миллиона долларов.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:30 составил 26,3047 гривни/доллар, участники рынка заключили 404 сделки на 244,1 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк сегодня заявил о намерении провести аукцион по покупке валюты объемом до 50 миллионов долларов.