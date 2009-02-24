Иена падает по отношению к доллару

Курс японской иены на торгах во вторник 24 февраля снижается по отношению к американскому доллару до самой низкой отметки за последние 12 недель, сообщает k2kapital..

Инвесторы с тревогой ожидают доклада японского правительства о дефиците торгового баланса, публикация которого должна состояться завтра. По прогнозам, этот показатель увеличился до самой большой отметки за два с лишним десятилетия.

На этом фоне участники торгов предпочитают воздерживаться от покупок иены. Сегодня доллар стоит 95,07 иены, а не 94,61 иены как вчера вечером на торгах в Нью-Йорке. В процессе торгов курс иены достигал отметки 95,20 иены за доллар, самого низкого уровня с 1 декабря прошлого года.

Иена теряет свои позиции и по отношению к единой европейской валюте. Сегодня за один евро предлагают 120,90 иены против 120,10 иены на торгах накануне.

Между тем, курс евро растет и к американскому доллару – инвесторы настроены не слишком оптимистично в отношении данных новой макроэкономической статистики в Штатах, которая будет обнародована сегодня позднее. Не исключается, что сегодня станет известно об очередном падении цен на недвижимость. Пока же евро укрепляется с 1,2694 долл. до 1,2717 долл. Повышается по отношению к американской валюте и курс британской валюты – с 1,4487 долл. до 1,4552 долл.