В США спорят, переживет ли капитализм кризис

Лучшие умы США спорят, переживет ли капитализм нынешний кризис, или запад ожидаютсоциальные потрясения и глобальное "полевение", сообщает РИА Новости.

Победившего под лозунгом перераспределения прибыли президента США Барака Обаму критики именовали не иначе как "социалистом". Президент Франции Николя Саркози заявил, что идея невмешательства государства в рынки мертва.

На фоне резкого вторжения государства в рыночную экономику, усиливающейся тенденции национализации частных банков и компаний эта тема пролегла красной нитью на прошедшей в пятницу ежегодной конференции Центра капитализма и общества при Колумбийском университете, собравшей ведущих финансистов, экономистов и аналитиков - от известного инвестора Джорджа Сороса, нобелевских лауреатов в области экономики до главного антикризисного советника Барака Обамы Пола Волкера.

"Нынешний кризис стал испытанием капитализма. Я уверен, что капитализм переживет кризис и выживет, но финансовая система нуждается в некотором пересмотре. И я не уверен, что она когда-нибудь восстановится в своем прежнем либеральном виде", - заявил Волкер во время обеденной церемонии.

Встреча носила клубный, закрытый для публики характер. Фондовый рынок США всю неделю падал, однако Волкер утешил всех сообщением о том, что в некоторых странах темпы обвала промышленности еще резче.

Известный автор скандальных разоблачений коррупции вокруг программы ООН для Ирака "Нефть в обмен на продовольствие" Волкер отметил, что время "разнузданного капитализма" кануло в прошлое вместе с крахом крупнейших банков США. Новый капитализм советник Обамы видит "более регулируемым и поднадзорным".

Разочарован либеральным капитализмом и Сорос, культовый инвестор и спекулятивный биржевой игрок. Ректор Колумбийского университета Ли Боллинджер признался, что не знает, как именно представить Сороса, который в представлении вообще не нуждается, в итоге назвав его просто "известным филантропом".

"Рыночный фундаментализм, вера в то, что рынок может сам себя корректировать, привели к дерегуляции глобального рынка... Банкротство Lehman Brothers (инвестиционного банка) стало коллапсом финансовой системы, которую подключили к искусственным аппаратам поддержания жизни, на которых она держится и сейчас. 15 сентября 2008 года (дата банкротства Lehman Brothers) стала началом падения экономики, и нет никакого сигнала, когда она достигнет дна", - заявил Сорос поздно вечером за ужином при свечах.

По мнению миллиардера, то, что сейчас происходит в глобальной финансовой системе, сопоставимо по масштабам и социальным последствиям с распадом СССР.

"Этот финансовый кризис во многом напоминает коллапс советской системы, свидетелем которой я был. И тогда и сейчас люди не понимали, что происходит", - сказал Сорос.

Аналитики поискали виновных и указали в разные стороны - кто на Белый дом, кто на Минфин, кто на банки, проводившие "хищническое кредитование", кто на народ, бездумно живший не по средствам. Самые честные, как Волкер, признались, что не знают, что будет дальше.

"Дас капитал"

Экономическая элита, опасающаяся социальных потрясений в сердце либеральной экономики - США, конечно, припомнила "отца теории пролетарского государства" Карла Маркса, предрекшего загнивание и гибель капитализма. "Библия коммунизма" в Европе в этом году стала неожиданно востребована на волне экономических потрясений. "Призрак коммунизма" пугающе замаячил на Уолл-стрит.

"Глупости. Во времена Великой депрессии многие тоже стали говорить - вот, сбываются предсказания Маркса. А вот и не сбылись. Коммунизма не будет: распад советских стран доказал его несостоятельность", - пожал в кулуарах плечами нобелевский лауреат.

Тем не менее, большинство ораторов призывали к национализации крупнейших банков, в которые государство направит свой капитал для кредитования реального сектора экономики. Примерно под такими же лозунгами на Уолл-стрит проходят митинги социалистов.

"Без национализации крупнейших банков уже невозможно восстановить доверие к банковской системе", - полагает лауреат Нобелевской премии 2006 года в области экономики за "анализ межвременного обмена в макроэкономической политике", директор Центра капитализма и общества Эдмунд Фелпс.

В Нью-Йорке, "колыбели финансового либерализма", с трибуны порой раздавались призывы свернуть демократические традиции, предпочтя во время депрессии чрезвычайные авторитарные действия власти. И чем-то это напоминало реакцию Америки на трагедию 11 сентября, когда страна добровольно поступилась некоторыми свободами ради безопасности.

"Капитализм как таковой до начала кризиса был в прекрасном состоянии за исключением финансовой системы. Однако продолжение кризиса может привести к потере доверия народа к демократическим институтам", - заявил в ходе 11-часовой дискуссии Амар Бхайди, профессор школы бизнеса Колумбийского университета.

"В американском обществе существует традиция открытого правительства, предполагающая долгие дебаты и обсуждения. Выбросьте все это из окна: кризис требует быстрых решений за закрытыми дверями", - отметил влиятельный экономист.

"Лучше перерегулировать, но быстро, чем недорегулировать и затянуть. Больше нельзя полагаться на "невидимую руку рынка", - эмоционально выступил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Виллем Байтер.

Адам Смит, автор этой культовой цитаты, верящий в то, что стремление каждого к личной выгоде обеспечивает развитие производства и, в конечном счете, рост общественного благосостояния, был безжалостно свергнут с пьедестала нынешним кризисом. Миллионные бонусы топ-менеджеров обанкротившихся банков, сверхприбыли финансистов, обернувшиеся лопнувшим "пузырем", обрушившим весь мир, не вписались в его теорию.

А еще один известный светила предложил залу "цитату из футуролога", которую он зачитал со своего ноутбука.

"Владельцы капитала будут стимулировать рабочий класс покупать все больше и больше дорогих товаров, зданий и техники, толкая их тем самым брать все более дорогие кредиты, до тех пор, пока кредиты не станут невыплачиваемыми. Невыплачиваемые кредиты ведут к банкротству банков, которые будут национализированы государством, что в итоге и приведет к возникновению коммунизма". Карл Маркс. "Дас Капитал", - поклонился публике заезжий европеец.

Все захлопали и засмеялись. И капиталист Сорос тоже.