Антикризисный пакет Еврокомиссии отвергнут

Главы МИД стран ЕС отклонили 5-миллиардный антикризисный пакет Еврокомиссии. Одни страны посчитали себя обделенными, других не устраивает источник финансирования или цели, на которые предлагается потратить деньги, сообщает Немецкая волна.

Министры иностранных дел государств Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник, 23 февраля, в большинстве своем не поддержали подготовленный Еврокомиссией пакет мер по оживлению конъюнктуры в ЕС размером в 5 миллиардов евро.

Прежде всего, Германия, Великобритания, Нидерланды и Австрия выступили против предложения Брюсселя - использовать для борьбы с экономическим кризисом средства, неиспользованные в бюджете ЕС 2008 года. Кроме того, Германия полагает, что список проектов, нуждающихся в финансировании, не соответствует критериям, необходимым для получения помощи.

Другие страны, в первую очередь из Южной Европы, подвергли критике намерения Еврокомиссии - потратить большую часть из 5 миллиардов на энергетические проекты восточноевропейских членов ЕС, например, на соединение между собой газопроводов, а также электросетей. Испания, Португалия, Греция и Болгария потребовали уделить большее внимание их нуждам. Нидерланды аргументировали свою позицию тем, что страны ЕС должны больше концентрироваться на национальных проектах.

В свою очередь, у представителей восточноевропейских стран сообщества планы Еврокомиссии вызвали положительные отклики.

Теперь Еврокомиссия должна представить свои новые предложения касательно приоритетных проектов, так и способов финансирования 5 миллиардов евро из бюджетов ЕС на 2009 и 2010 годы. Министры иностранных дел ЕС будут снова обсуждать эту тему 17 марта, непосредственно перед лондонским саммитом Евросоюза.