S&P: российская экономика в 2009 г сократится

Российская экономика, объем которой составляет 1,3 трлн долл, в 2009 г сократится в реальном выражении — впервые за период после кризиса 1998-1999 гг. В новом исследовании Standard & Poor’s "Российская экономика: анатомия кризиса" анализируются причины текущего экономического кризиса в России, а также факторы, способные помочь российской экономике преодолеть его, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Россия не одинока в условиях нынешнего спада, и определенное положительное влияние на эту страну оказывает тот факт, что она является менее открытой экономикой", — подчеркнул кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнклин Гилл.

В текущем году доля экспорта в ВВП может сократиться до одной четверти совокупного объема производства по сравнению с почти одной третью в 2008 г, но в реальном выражении падение будет гораздо меньшим. Существуют и другие факторы, которые отчасти могут компенсировать негативное влияние. Наблюдавшийся в России "бум активов" привел к увеличению благосостояния гораздо меньшей доли населения, чем в странах Западной Европы с аналогичным уровнем рейтинга. По этой причине по мере снижения цен на жилье и ценные бумаги отсутствие большого числа собственников этих активов должно смягчить удар по сфере потребления в целом.

Даже если половина почти 40-процентного снижения курса рубля в период с лета 2008 г перейдет в инфляцию, реальный эффективный курс даст проявиться лучшим сторонам своего повышения с конца 2006 г. Это может стимулировать импортозамещение и поддержать более высокий рост.

"Учитывая вышесказанное, мы полагаем, что для того, чтобы стать менее волатильной и более диверсифицированной экономикой, способной конкурировать с экономиками других стран БРИК, Россия должна будет найти способ восстановления устойчивого профицита финансового счета, и это позволит возобновить инвестиционную активность, — пояснил Ф.Гилл. — Альтернативой является возврат к старой модели и сохранение положения сырьевой экономики с неиспользованными ресурсами, развивающейся от "подъема к спаду".