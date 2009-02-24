De Beers прекратила добычу алмазов в Ботсване

Лидер мирового алмазного бизнеса компания De Beers полностью прекратила в нынешнем году добычу алмазов на знаменитых шахтах в Ботсване по причине резкого падения на мировом рынке цен на эти драгоценные камни.

Об этом сообщил представитель компании Debswana, которая является совместным предприятием De Beers и правительства Ботсваны. Как передает Прайм-ТАСС, в нынешнем году в Ботсване не добыто ни одного карата, заявила глава Debswana Шейла Кама.

Расположенная на юге Африки Ботсвана обеспечивает около половины от общей добычи De Beers алмазов. При этом качество ботсванских камней очень высоко, они также отличаются крупными размерами.

Однако произошедший в последние месяцы крах спроса на мировом рынке на алмазы, вызванный нынешним тяжелым экономическим кризисом, вынудил De Beers и правительство Ботсваны полностью остановить работу всех четырех алмазных шахт страны.

Ш.Кама считает, что трудности мировой алмазной промышленности будут сохраняться на протяжении всего нынешнего года.