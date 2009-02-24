Что предлагают вкладчикам проблемные банки

«ДЕЛО» продолжает следить за ситуацией в банках, которые испытывают финансовые трудности.

Первым делом корреспондент посетил Родовид Банк, руководство которого на днях публично обратилось к государству за помощью. В киевском региональном департаменте Родовид Банка (бизнес-центр «Парус») вчера было сравнительно немноголюдно — около 40 человек. При этом в кассу стояли всего два человека. Один из них, получив средства, направился к банкомату. «На прошлой неделе банкоматы еще по 1-2 тысяче гривен выдавали, сейчас только по 100 гривен, — пожаловался он. — Еще 500 гривен можно получить в кассе и на тысячу расплатиться в магазине».

Отметим, что в зал пускали не всех — на входе стояли высокие мужчины, которые у каждого входящего уточняли, кто по какому вопросу пожаловал. Корреспондента «ДЕЛА» сразу же направили к администратору, который разрешил представителю прессы поприсутствовать в помещении, но через несколько минут передумал. «Посмотрели и до свиданья! С вкладчиками можете общаться на улице, нечего тут шастать», — крикнул администратор, увидев, что журналист завел разговор с одной из пенсионерок.

В «Киеве» страсти улеглись

В банке «Киев» после пятничного штурма все выглядело намного спокойнее, вкладчиков было всего около 40 человек. «С утра выдавали по 500 гривен и по вкладам, и по пенсиям», — рассказывает пенсионер Федор Аркадьевич. У него в банке на депозите лежит 15 тысяч гривен.

Проценты по валютному вкладу выдают долларами и евро только до обеда, потом инвалюта заканчивается. «Хожу каждое утро, дают только по 100 долларов. На прошлой неделе только дважды удалось снять, сегодня (к 14.00. — «ДЕЛО»), говорят, уже долларов в кассе нет», — делится одна из вкладчиц. Правда, в кассе проценты по валютному депозиту предлагают выплатить гривней по курсу 8,6 гривни за доллар, но вкладчицу это не устраивает. «Посмотрите, сколько доллар стоит! (средний курс продажи 23 февраля составлял 8,88, курс покупки — 9,22. — «ДЕЛО»)», — возмущается она.

В головном офисе банка «Надра» (по ул. Артема, 15) к двум работающим кассам выстроилась очередь из двух десятков человек — вкладчики, пенсионеры, студенты. «Мы за стипендией стоим. Еще на прошлой неделе карточкой банка можно было расплатиться в магазине, сегодня пробовали — нельзя. Банкоматы не работают, придется прогуливать пары и стоять в очереди», — рассказывают студентки Мария и Ольга. Кассир, услышав разговор, добавляет: «Можно в банкоматах других банков попробовать снять, там лимиты стоят 50-100 гривен в день». Отсутствуют деньги и в кассе банка. «С утра я выдала деньги 3 вкладчикам, на этом — все», — резюмирует кассир.

Активисты призывают штурмовать НБУ

Вкладчикам Укрпромбанка повезло больше. Два его банкомата в головном офисе (по бул. Л. Украинки, 26) работают, с них можно снять по тысяче гривен 10-гривневыми купюрами. К банкоматам выстроилась очередь около тридцати человек, в основном это люди пенсионного возраста.

«Банкомат дает по тысяче гривен в день. Может и две тысячи выдать, но для этого нужно позвонить оператору банка, телефон — дальше по коридору», — объясняет недавно пришедшей бабушке молодой человек. Их разговор прервал мужчина, который только что получил пачку десяток из банкомата. «Я звонил. Вот (указывая на пачку 10-гривневых купюр. — «ДЕЛО»), дали всего тысячу», — возмущается он.

К кассам выстроилась очередь из двух десятков вкладчиков. Больше всего не повезло владельцам валютных депозитов — валюты в кассах банка нет. «100 долларов не могу забрать уже вторую неделю. Стою к кассе каждый день. Говорят, валюты нет, ждите, что принесут. Но никто не несет», — говорит пенсионерка Тамара Ивановна.

Под банком стояло несколько активистов, которые призывали всех 26 февраля прийти к НБУ на митинг. «Банк решили ликвидировать, наши деньги не вернут», — голосила одна из активистов.