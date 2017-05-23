Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,30 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2630,4507 (23 мая – 2634,1917)

100 EUR – 2950,0505 (23 мая – 2961,6217)

10 RUR – 4,6511 (23 мая – 4,6624)

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Как сообщал УНИАН, 23 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,28/26,30 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4648/29,4846 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3045 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 500 сделок на сумму 312,16 миллиона долларов.