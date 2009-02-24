В США надо создавать новые банки - эксперт

Известный экономист и лауреат Нобелевской премии в области экономики профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц считает, что в США необходимо создавать новые банки, а не спасать кризисные гиганты, выживающие за счет бюджетных вливаний, сообщает РИА Новости.

По словам Стиглица, эту идею поддерживает и известный финансист и инвестор Джордж Сорос.

"Сейчас остро стоит вопрос, что делать с банками. Я полагаю, что в нынешней ситуации надо думать о создании новых банков, а не о спасении старых. Дискуссия на эту тему только начинается, но ее, в частности, поддерживает Джордж Сорос", - сказал Стиглиц в интервью РИА Новости.

Влиятельный экономист ранее возглавлял команду советников в администрации Билла Клинтона, а также являлся вице-президентом Всемирного банка.

По его мнению, спасение банковской системы США, учитывая глубину финансового кризиса, не является эффективной мерой для быстрого оздоровления экономики страны.

"Те 700 миллиардов долларов, которые правительство предполагает направить на выкуп обесцененных банковских активов, лучше влить в новые банки, чем выбросить в старую трубу. Я разделяю скептицизм по поводу государственной политики "деньги за мусор" (сash for trash)", - отметил Стиглиц.

По его мнению, начавшийся в прошлом году выкуп обесцененных активов в системообразующих банках не продемонстрировал эффективности и позитивной динамики в банковском секторе.

"Мы оказались в такой ситуации, что надо искать новые стратегические подходы и идти вперед, а не назад, пытаясь залатать дыры в старой трубе", - считает эксперт.

Уолл-стрит падает в течение пяти торговых сессий подряд на фоне слухов о возможной национализации Bank of America и Citigroup. Стиглиц не отвергает идею возможной национализации ряда банков для того, чтобы после выхода из депрессии правительство могло вновь передать их в частные руки.

"Ситуацию можно поддержать, национализировав ряд банков в краткосрочной перспективе. Хотя форма собственности не является принципиальным вопросом, проблема - в создании новой финансовой системы. То, что сейчас делает правительство - это не спасение банков, а спасение банкиров и инвесторов", - отмечает экономист.

Стиглиц призывает к введению регулирования банковской системы, однако предупреждает, что неумелое регулирование чревато сдерживанием инновационных идей.

Эксперт не ожидает, что антикризисные меры почти на 800 миллиардов долларов, одобренные в феврале американским Конгрессом, двинут рынок вверх.

"Предложенные меры не рассчитаны на улучшение экономики, их задача - приостановить более быстрое падение", - сказал Стиглиц.

Несмотря на то, что вопрос о национализации банков остро встал перед американской администрацией, официальный представитель Белого дома в минувшую пятницу вновь подтвердил, что Обама видит банковскую систему страны основанной на частном капитале.