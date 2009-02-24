Рубль укрепился к доллару на 5 копеек

Средневзвешенный курс рубля к доллару на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11:30 мск вторника повысился до 36,03 рубля за доллар с 36,08 рубля к тому же моменту на предыдущей сессии, сообщает РИА Новости.

Банк России определяет официальный курс доллара к рублю в размере, соответствующем средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC со сроком расчетов "завтра", который сложится по состоянию на 11:30 мск.