Рубль укрепился к доллару на 5 копеек
10:34, 24 февраля 2009Финансы
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Сегодня на ММВБ
Средневзвешенный курс рубля к доллару на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11:30 мск вторника повысился до 36,03 рубля за доллар с 36,08 рубля к тому же моменту на предыдущей сессии, сообщает РИА Новости.
Банк России определяет официальный курс доллара к рублю в размере, соответствующем средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC со сроком расчетов "завтра", который сложится по состоянию на 11:30 мск.
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