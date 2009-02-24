Moody's поставило на пересмотр рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентств Moody`s поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинг правительственных облигаций Украины в национальной и иностранной валютах, который сейчас находится на уровне "В1", говорится в сообщении агентства.

На пересмотр с возможностью понижения были поставлены и рейтинговые "потолки" по бондам в иностранной валюте (текущий рейтинг "Ва3") и банковским депозитам (в настоящее время - "В2").

Рейтинговые действия отражают беспокойство агентства относительно того, что сохраняющаяся политическая неопределенность на Украине "затуманивает" возможности принятия правильных решений банковских проблем на фоне экономического спада, говорится в сообщении.