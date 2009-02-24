Moody's поставило на пересмотр рейтинг Украины
10:48, 24 февраля 2009Финансы
0
С возможным понижением
Международное рейтинговое агентств Moody`s поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинг правительственных облигаций Украины в национальной и иностранной валютах, который сейчас находится на уровне "В1", говорится в сообщении агентства.
На пересмотр с возможностью понижения были поставлены и рейтинговые "потолки" по бондам в иностранной валюте (текущий рейтинг "Ва3") и банковским депозитам (в настоящее время - "В2").
Рейтинговые действия отражают беспокойство агентства относительно того, что сохраняющаяся политическая неопределенность на Украине "затуманивает" возможности принятия правильных решений банковских проблем на фоне экономического спада, говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter