Излишний протекционизм ряда стран может продлить кризис – Дворкович

Отсутствие позитивных шагов ряда стран, их излишний протекционизм могут привести к чрезмерной продолжительности кризиса, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Аркадий Дворкович, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Россия - часть мировой системы. Отсутствие позитивных шагов ряда стран, их излишний протекционизм, способный не столько помочь родной экономике, сколько нанести вред соседской, могут привести к чрезмерной продолжительности кризиса, - сказал он в опубликованном сегодня интервью журналу "Итоги".

"Государство (Россия) в любом случае не откажется от выполнения социальных обязательств в полном объеме - выплат пенсий, пособий, стипендий, оказания общественных услуг, но на помощь реальному сектору экономики средств, действительно, может не оказаться", - отметил А.Дворкович. По его мнению, тогда "темпы роста будут оставаться низкими или отсутствовать вовсе".

Комментируя появившиеся прогнозы о том, что "нулевой уровень (роста экономики) по итогам 2009-го года может стать большой удачей", А.Дворкович сказал: "В пределах года это нестрашно. Нормальный циклический кризис. Хуже, если спад затянется на несколько лет. Рассчитываем, что подобного не произойдет, хотя и готовы скорректировать политику в случае усугубления негативных тенденций в мировой экономике".

Затронув тему предоставления в последнее время РФ кредитов соседним государствам СНГ, помощник президента высказал мнение, что "надежная, стабильная обстановка у стратегических партнеров укрепляет позиции России". "С соседями лучше жить в мире и дружбе", - подчеркнул он.