Великобритания ужесточит прием иностранных рабочих

Британские рабочие должны пользоваться приоритетным правом при заполнении квалифицированных рабочих мест, и лишь в случае их очевидного нежелания выполнять ту или иную работу она может предоставляться иммигрантам не из стран ЕС. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявила министр внутренних дел Соединенного Королевства Джеки Смит.

Она указала, что с учетом "нынешних экономических обстоятельств" правительство Великобритании намерено ужесточить политику приема иностранных рабочих не из стран ЕС. Она также отдала распоряжение о проведении расследования относительно возможного воздействия на социальную ситуацию в стране семей рабочих-иммигрантов. В минувшем году, согласно официальным данным, количество иностранных рабочих в Великобритании достигло 3,8 млн человек.

"Я, в частности, предлагают исключить возможность для кого бы то ни было приезжать в нашу страну и занимать квалифицированное рабочее место до тех пор, пока это место не было предложено британским рабочим в центрах занятости, - заявила министр. - Я фактически повышаю барьер /для иностранных рабочих/".

Дж.Смит заявила о необходимости пересмотра ныне действующей системы баллов, предоставляющей иностранным гражданам не из стран ЕС право на работу в Великобритании.

"Необходимо убедиться в том, что она /эта система/ отвечает нынешним экономическим обстоятельствам,- сказала она. - ...То есть мы подвергнем пересмотру требования квалификации /в отношении иностранных рабочих/ и меры повышения квалификации /для британских рабочих/ везде, где будет выявлена нехватка рабочей силы".