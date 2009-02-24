МВФ не видит риска дефолта стран ЦВЕ

Международный валютный фонд не видит риска дефолта стран Центральной и Восточной Европы, которые сильно пострадали от финансового кризиса, сказал в понедельник глава Европейского департамента МВФ Марек Белка, передает Рейтер.

На вопрос считает ли он такой дефолт вероятным, высокопоставленный чиновник МВФ ответил: "Я так не думаю".

"Такие вещи происходят в последнюю очередь. Я думаю, что даже те страны, которые находятся в стесненных финансовых условиях, не откажутся платить по своим обязательствам", - сказал он аудитории, которая собралась на его выступление в Школе международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона.

Его взгляды разделяет Андерс Аслунд, глава подразделения Института Петерсона по Восточной Европе, России и Украине. Аслунд уверен, что Украина, которая больше, чем другие страны, пострадала от финансового кризиса, не откажется от дефолта по внешнему долгу.

"В случае с Украиной вероятность дефолта очень низкая. Страна, скорее всего, переживет финансовый кризис так как ранее приняла правильные меры", - сказал Аслунд, добавив, что страна нуждается в экономической и социальной реформе.

Венгрия и Латвия, которые являются членами ЕС, но не входят в еврозону, также обращались за помощью к МВФ.

Марек Белка, который в 2004-05 годах был премьер-министром Польши, сказал, что ЕС должен усиливать баланс платежных фондов, чтобы поддерживать своих более слабых членов, в том числе, тех, кто не входит в еврозону.

Ранее в понедельник комиссар ЕС по экономической и денежно-кредитной политике Хоакин Альмуния сообщил, что ЕС может оказать помощь большему количеству стран в Центральной и Восточной Европе. Он также сказал, что помощь может понадобиться странам, которые не входят в еврозону.

По мнению некоторых аналитиков, следующими кандидатами на получение помощи от ЕС и МВФ могут быть Румыния и Литва, однако Альмуния отказался предоставить такую информацию.

"Сейчас нет других кандидатов", - сказал он.