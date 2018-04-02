Тайна январского ВВП

Зачем спрятали ВВП…

«Этот вопрос обсуждался на протяжении длительного промежутка времени, и все к этому шло. Это международные стандарты, и на это нам неоднократно указывала и миссия МВФ, и этот вопрос неоднократно обсуждался со всеми министерствами и ведомствами в течение всего прошлого года. Поэтому сейчас Госкомстат перешел на международные стандарты», – пояснили причину перемен в Госкомстате. http://economics.unian.net/rus/detail/5403

Надо сказать, тут особо не придерешься – действительно, в США, государствах ЕС и других развитых странах показатели роста (падения) ВВП подают из расчета за квартал, а лишь немногие (в том числе – Украина) рассчитывали и публиковали их ежемесячно.

Впрочем, такие «оправдания» не защитили Государственный комитет статистики от обвинений в умышленном сокрытии сведений по ВВП за январь, которые наверняка оказались бы очень удручающими. А еще больше критики, причем, не только от оппозиции, но и с президентской стороны, по данному поводу раздалось в адрес правительства – поскольку Госкомстат кроме констатации перехода на международные стандарты национальных счетов (СНР 93) сослался на своем сайте еще и на распоряжение Кабмина от 12.02.2009 № 155–р.

Однако свято место пусто не бывает – коль скоро нет точных статистических данных, многие государственные деятели и эксперты посчитали нужным предложить народу через СМИ свои приблизительные оценки январского падения экономики.

Обвал экономики: кто даст больше?

Первые заявления по данному поводу прозвучали из Нацбанка. Падение валового внутреннего продукта в Украине в январе 2009 года составило около 20% по отношению к январю 2008 года, высказал предположение руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий. «По моим расчетам, падение ВВП в январе - около 20%. Это исторический максимум. Старт очень плохой», - заявил, в частности, он в начале прошлой недели. http://korrespondent.net/business/economics/745526 В минувшую пятницу на «Интере» точно такую же цифру назвал еще и Николай Азаров. Насчет же исторического максимума Литвицкий «загнул» - в 1994 году ВВП сократился на 22,9%.

Захотел высказаться на эту тему также Виктор Ющенко. Он сообщил, что по прогнозам экспертов (вероятно, экономистов СП) падение ВВП в январе составило даже не 10% и не 15%, а несколько больше. «Но поскольку информация засекречена правительством, я не буду ее называть, пусть это будет на совести тех, кто это сделал», - заявил Президент.

http://economics.unian.net/rus/detail/5706

Еще более крупные цифры со ссылкой на «авторитетные экспертные данные» предложил в последнем выпуске еженедельник «Зеркало недели». Там сообщили, что ВВП в январе нынешнего года к январю 2008 года сократился на 25-27%. http://www.zn.ua/1000/1550/65484/

Как видим, разброс довольно значительный. Если Ющенко озвучил январское падение ВВП на уровне чуть более 15%, то два финансиста заявили о 20%, а еще один источник - о более чем 25%-ом сокращении.

Естественно, все эксперты исходили в своих оценках ВВП из других, обнародованных Госкомстатом, экономических показателей за январь – прежде всего, по промышленности, а также по сельскому хозяйству, транспорту, строительству, торговле и т.д. Принималась во внимание также картина предыдущих месяцев.

Вспомним - в ноябре прошлого года промышленное производство снизилось на 28,6%, а ВВП – на 14,4%. В декабре показатель по промышленности оказался не намного меньше ноябрьского – 26,6%, зато по ВВП наблюдалось существенное уменьшение темпов падения – на 9,9%. С учетом того, что промышленность сократилась в январе на 34,1%, минус по ВВП в этом месяце при соблюдении математических пропорций по ноябрю и декабрю мог бы оказаться в диапазоне 13-17%. Но есть еще ряд экономических факторов, которые необходимо обязательно учесть.

Импорт все еще превосходит экспорт

Конечно же, свою лепту в ухудшение параметров по промышленному производству и ВВП в январе внесли перебои с природным газом в первые две декады месяца. Однако для предприятий, работающих на экспорт, чьи склады в последнее время переполнены продукцией (металлургические, химические, машиностроительные), проблемы с газом не могли быть помехой для отправки их продукции за рубеж. Ситуация же с экспортом и импортом имеет большое значение для определения ВВП.

Замедление темпов падения ВВП в декабре по сравнению с ноябрем произошло в значительной мере из-за того, что в декабре продолжилось уменьшение импорта товаров, но при этом впервые с июля вырос экспорт. В ноябре товарный экспорт составлял 3,723 млрд. долл., импорт - 5,269 млрд. долл., а в декабре - 4,061 млрд. долл. и 4,779 млрд. долл. соответственно. Такое стало возможным как благодаря некоторому улучшению в декабре конъюнктуры для металлургического экспорта (прекратилось снижение мировых цен на сталь, и они даже немного выросли), так и вследствие мощной девальвации гривни. Напомним, во второй половине декабря курс на межбанке достигал отметки 10 грн/долл, а в обменных пунктах даже 11 грн/долл.

В январе же положение изменилось и с конъюнктурой для металлургов (мировые цены и спрос продолжили падение), и с валютно-курсовой ситуацией в Украине. Нацбанк путем ежедневного расходования валютных резервов добился приближения курса к официальному значению в 7,7 грн/долл. Как результат, надежды оптимистов на переход в январе внешнеторгового сальдо с минуса на плюс не оправдались. Напомним, народный депутат и член совета НБУ Василий Горбаль не так давно объявил со ссылкой на оперативные данные Нацбанка, что «сальдо в декабре выравнивалось, а в январе становится положительным». http://economics.unian.net/rus/detail/5278

Неприятную в этом плане новость обнародовал в минувшую пятницу министр экономики Богдан Данилишин со ссылкой на данные Государственной таможенной службы. http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2009/02/21/152593 Он сообщил, что экспорт товаров составил в январе всего 2,44 млрд. долл., что на 40% меньше декабря. Импорт тоже сократился, но относительно не так значительно – до 3,078 млрд. долл., а это на 35% меньше декабрьского значения. В результате негативное сальдо торговли товарами в январе сохранилось и составило 637,8 млн. долл., снизившись к декабрю только на 11%. А это может означать, что валютный курс, близкий к 7,7 грн/долл, не является в теперешних условиях равновесным для внешней торговли (определенную коррективу может внести надбавка в 13% к пошлине на ряд импортных товаров, закон о введении которой Виктор Ющенко подписал 20 февраля). Кстати, на днях глава Совета НБУ Петр Порошенко рассказал, что по расчетам МВФ средневзвешенный валютный курс на 2009 год должен составлять 8,6 грн/долл, а котировки на межбанковском рынке подобрались в конце прошлой недели к отметке 8,5 грн/долл.

Образумит ли кризис политиков?

Такое сильное уменьшение экспорта в январе по сравнению с декабрем не могло не вызвать значительного снижения ВВП. Поэтому называемые экспертами цифры падения этого показателя в прошлом месяце на 20-25% (или даже выше) представляются вполне реальными.

Кроме того, уже практически всем аналитикам стало очевидным, что столь резкое экономическое падение, наблюдаемое в Украине в январе и в последние месяцы, является следствием, главным образом, именно мирового кризиса. Ведь неслыханные антирекорды устанавливают нынче также экономики США, европейских стран, России и даже Китая.

Поэтому сегодня нужно заниматься не смакованием высоких процентов экономического спада и интригами по поводу утаивания статистических данных, а пытаться совместно всем органам власти и оппозиции находить рецепты смягчения для страны последствий обрушившегося на нее всемирного кризиса. Впрочем, об этом уже много раз говорено, но воз и ныне там…

Юрий Глухов для УНИАН