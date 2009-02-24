Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО призывает политиков не манипулировать кризисными показателями экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с председателями областных советов при участии председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

«Те люди, особенно политики, которые говорят, что в системе мирового экономического кризиса Украина в самом худшем положении – это абсолютно не соответствует действительности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер предостерегла политиков от использования экономических показателей Украины, чтобы страна не оказалась на обочине.

Она отметила, что по темпам промышленного производства Украина занимает средние места по сравнению с другими странами, в частности, с Казахстаном и Россией. Премьер подчеркнула, что темпы падения промышленного производства в Украине составили 16,1% против 19,9% - в России и 10,4% - в Казахстане.

Как считает премьер, в условиях мирового экономического кризиса для преодоления его последствий в украинской экономике необходимо координировать действия всех ветвей власти.

Она предложила руководителям областных советов избрать своего представителя, который смог бы присутствовать на заседаниях правительства.

«Этот постоянный представитель будет работать, по сути дела, как представитель вашего коллегиального органа. Он сможет заблаговременно получать все проекты постановлений правительства и правительственных решений, он сможет вносить от вашего имени изменения, дополнения и замечания, а, кроме того, и вы через него сможете сами инициировать внесение определенных нормативных актов – проектов постановлений и распоряжений правительства, изменений в действующие законы и изменений в действующие решения правительства», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также предложила главам облсоветов принять активное участие в подготовке изменений в закон о государственном бюджете, которые в соответствии с законодательством должны быть внесены в парламент в мае 2009 года.