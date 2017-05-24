"Заниженные стандарты жизни": суд открыл производство в деле о потребительской корзине

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск руководителя проекта "Открытый Суд" Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины о признании незаконным постановления Кабмина №780 от 11.10.2016 "Об утверждении наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения", пишет ZN.UA.

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Как сообщается на сайте проекта "Открытый суд", в данном постановлении правительство впервые за последние 15 лет пересмотрело составляющие так называемой потребительской корзины украинца, установив достаточные, по его мнению, стандарты человеческой жизни.

Истец, в свою очередь, настаивает, что потребительская корзина – это простое дублирование аналога, который был утвержден правительством еще в 2000 году, а само решение принималось правительством формально, негласно, и без какого-либо научного обоснования, что является нарушением Закона Украины "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях" и ст. 48 Конституции Украины.

"Устанавливая необоснованные и заниженные стандарты жизни, правительство и парламент фактически сняли с себя ответственность за соблюдение конституционного принципа в части обеспечения права на достаточный жизненный уровень человека в Украине. Вследствие утверждения такого содержания потребительской корзины был установлен прожиточный минимум для трудоспособного человека на уровне 1544 грн на 2017 год. Другими словами, правительство легализирует иллюзию, что именно 1544 грн – эквивалент достаточного жизненного уровня в Украине", – говорится в сообщении "Открытого суда".

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года Кабинет министров пересмотрел состав наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения, на основе которых определяется величина прожиточного минимума.