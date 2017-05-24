"Нет, не было, слава тебе Господи": Шлапак заявил, что Порошенко не предлагал ему заменить Гонтареву

Президент Украины Петр Порошенко не предлагал главе правления национализированного «ПриватБанка» и в прошлом министру финансов Александру Шлапаку занять пост главы Национального банка Украины.

Читайте также "Моя миссия завершена": Гонтарева написала прощальное послание

«Нет, не было, слава тебе Господи», - сказал Шлапак, отвечая на вопрос УНИАН о возможных переговорах с главой государства относительно должности главы НБУ.

«Надеюсь, что и не будет», - добавил Шлапак.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая, ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

Глава государства, который согласно Конституции Украины должен представить на рассмотрение Верховной Рады преемника Гонтаревой, на своей пресс-конференции 14 мая заявил, что рассматривает несколько кандидатур.

Рынок обсуждает полтора десятка кандидатов на должность главы НБУ, среди которых глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук, глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, глава правления национализированного «ПриватБанка» и в прошлом министр финансов Александр Шлапак, банкир и в прошлом дважды глава НБУ Сергей Тигипко, глава Совета НБУ и в прошлом министр экономики Богдан Данилишин, руководитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин.