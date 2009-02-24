Межбанк: доллар продолжает расти

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,0150/9,1250, к 12:00 цены выросли 9,2050/9,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2485/0,2540, а к 12:00 цены поднялись 0,2540/0,2580. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 36,0000 (-0,1150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2744/45, а к 12:00 выросли 1,2890/91. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 11,4815/11,6360, к 12:00 цены ушли вверх 11,7660/11,8825.