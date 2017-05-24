Компания CАМГАЗ в два раза увеличила объемы производства

С начала этого года изготовлено и отгружено 113 655 счетчиков газа САМГАЗ. Для выполнения обязательств завод создал 12 дополнительных рабочих мест, приобрел, доработал и модернизировал 5 единиц сложного производственного оборудования, что позволило увеличить производственные мощности в два раза. Теперь ежемесячно компания отгружает более 40 000 шт. счетчиков газа САМГАЗ, и предлагает 216 модификаций прибора учета газа. Для изготовления счетчиков газа предприятие использует продукцию и услуги 35 отечественных производителей и 14 – иностранных.

По данным Нафтогаза Украины, по состоянию на 1 марта 2016 года в Украине газифицировано 13 млн квартир и частных домов. Из них счетчиками газа оборудовано 9,5 млн домохозяйств, или 72,6% бытовых потребителей. В соответствии с первой частью статьи 6 Закона Украины «Про обеспечение коммерческого учета природного газа» субъекты хозяйств, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых газ используется, в частности, только для приготовления пищи – до 1 января 2018 года.

Программу НАК «Нафтогаз-Украина» по бесплатной установке счетчиков газа для потребителей реализуют такие газовые хозяйства: ПАО Винницагаз, ПАО Волыньгаз, ПАО Днепрогаз, ПАО Днепропетровскгаз, ПАО Житомиргаз, ПАО Закарпатгаз, ПАО Ивано-Франковскгаз, ПАО Львовгаз, ПАО Николаевгаз, ПАО Сумыгаз, ПАО Харьковгаз, ПАО Черновцыгаз, ПАО Запорожгаз, ПАО Черниговгаз, ПАО Ровногаз, ПАО Киевоблгаз.

Около третей части изготовленных счетчиков газа САМГАЗ поступает в свободную продажу. О деталях получения счетчиков газа можно узнать на сайте http://www.samgas.com.ua и по телефону: +38 0362 622 543