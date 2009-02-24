Ющенко ожидает от Кабмина и НБУ единой позиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что на этой неделе правительство и Национальный банк выработают единую позицию на переговорах с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО считает, что в течение текущей недели необходимо сделать все возможное для получения второго транша кредита Международного валютного фонда.

Президент убежден, что для продолжения сотрудничества с МВФ необходимо иметь единую, согласованную позицию всех органов государственной власти и соответствующих институтов.

И.ВАННИКОВА отметила, что Президент обращает внимание на то, что правительство Украины нарушило подписанное в прошлом году соглашение с МВФ.

«В первую очередь, речь идет об условии соблюдения показателя дефицита бюджета 2009 года в размере 1% ВВП. Вследствие принятого парламентом закона в госбюджете допущено прямое вмешательство в конституционные полномочия НБУ», - сказала пресс-секретарь, добавив, что не удалось достичь сбалансированности на валютном рынке, до сих пор не внесены необходимые изменения в бюдждет-2009.

«В рамках своей компетенции Президент готов поддержать исправление ситуации во всех направлениях для продолжения сотрудничества с МВФ. В то же время, глава государства отмечает, что основными субъектами отношений с МВФ остаются правительство и НБУ», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она отметила, что именно поэтому В.ЮЩЕНКО ожидает консультаций между правительством и Нацбанком о выработке единой позиции украинской стороны в переговорах с МВФ.