На этой неделе падение гривни продолжится

На этой неделе стоит ожидать продолжения падения гривни. Незначительно стабилизировать ситуацию на рынке сможет выполнение условий резервирования в конце недели, что приведёт к снижению объёмов свободной гривни.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

«Курс наличной гривни упал до 9,2, что подтверждает девальвационные ожидания рынка. Можно констатировать, что план по стабилизации гривни и сближению рыночного и официального обменных курсов, который НБУ пытался проводить с начала года, провалился», - отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ.

По его мнению, сейчас у Нацбанка нет достаточного объема резервов, чтобы удовлетворить существующий спрос на доллар. «У регулятора также отсутствует возможность широко использовать монетарные рычаги для значительного сокращения объема гривни в обороте, так как это грозит уже падением не только ликвидности, но и платежеспособности банковской системы», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что из всех факторов, негативно влияющих на обменный курс, наиболее сильным остается неопределенность относительно возобновления работы миссии МВФ. «Ситуация могла бы сдвинуться с «мертвой точки» в случае выполнения основных требований МВФ, а именно: сокращения дефицита бюджета до 1% ВВП и отмены статей Закона о бюджете, которые обязывают Национальный банк Украины финансировать дефицит бюджета в неограниченном объеме», - подчеркнул Ю.БЕЛИНСКИЙ.