"Зеленый" продолжает дешеветь: гривня укрепилась до 26,28 за доллар

В среду, 24 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,26/26,28 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2960 /29,3158 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,2684 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 236 сделок на сумму 111,9 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,28/26,30 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4648/29,4846 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.