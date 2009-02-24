Ющенко обеспокоен деятельностью коллекторов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к правоохранительным органам относительно незаконной деятельности коллекторских компаний, которые занимаются возвращением проблемных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО обеспокоен также тем, что банки передают коллекторским компаниям информацию о заемщиках, в том числе частного характера, разглашение которой может нанести вред правам и законным интересам граждан Украины.

Поэтому глава государства обратился с письмами к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, министру юстиции Николаю ОНИЩУКУ, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, и.о. председателя НБУ Анатолию ШАПОВАЛОВУ с просьбой предпринять меры по соблюдению коллекторскими компаниями требований законодательства и упорядочить их деятельность.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявил, что деятельность коллекторских фирм на сегодня находится вне закона.

По его словам, коллекторские фирмы, то есть фирмы, которые выполняют поручения банков и собирают долги по кредитам, - это “сегмент финансово-банковской деятельности, и он должен лицензироваться”.

Министр добавил, что на сегодня нет законодательства, которое бы регулировало деятельность таких фирм и предусматривало процедуру лицензирования.

Н.ОНИЩУК также отметил, что коллекторские фирмы получают доступ к персональной информации о гражданах: о личности и составе семьи, имущественном состоянии, а это является нарушением законодательства, поскольку они не имеют на это права. По его словам, “банк имеет такое право, но это право он не может передать коллекторской фирме”.

Н.ОНИЩУК считает, что парламент должен или законодательно урегулировать деятельность таких фирм, или создать условия защиты граждан от этих фирм.