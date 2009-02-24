Литвин советует не спешить с изменениями госбюджета

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин советует не спешить с изменениями государственного бюджета на 2009 год, на немедленной корректировке которого настаивает Президент Украины Виктор Ющенко.

"Я не разделяю тех пылких призывов, которые звучат - немедленно внести изменения в бюджет. Понятно, что речь идет о секвестре. Понятно, что тот, кто выступит инициатором и внесет соответствующий законопроект, завтра на работу уже может не выходить. Я имею в виду, что люди за это не отблагодарят", - сказал Литвин во вторник, выступая на специальной встрече с главами областных советов всех регионов Украины.

Спикер предложил действовать обдуманно и выработать системный подход в процессе подготовки изменений к бюджету.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на этой же встрече подтвердила, что показатели государственного бюджета Украины будут скорректированы в мае. Впервые о планах корректировки бюджета в мае Тимошенко сообщила 20 февраля на собрании Ассоциации городов Украины. Ранее Тимошенко заявляла, что, по крайней мере, до середины года изменения в бюджет вноситься не будут.