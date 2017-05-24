Гройсман о пенсионной реформе: сделаем все возможное для принятия закона

Кабинет министров Украины сделает все возможное для принятия пенсионной реформы, которая позволит обеспечить справедливый размер пенсий в стране.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, как будут расти пенсии после реформы

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Мы сделаем все возможное, все от себя зависящее для принятия пенсионной реформы», - сказал он.

По словам Гройсмана, заявления политиков о завышенных критериях необходимого стажа для выхода на пенсию в рамках пенсионной реформы являются популизмом.

«Как можно говорить о том, что достаточно 15 лет стажа для выхода на пенсию. 15 лет стажа - это ограбить тех людей, которые всю жизнь работали и платили взносы. Мы должны принять реформу, открыто смотреть людям в глаза, дать людям денег, изменить пенсионную систему, сделать пенсионный фонд бездефицитным, начать думать не над тем, как латать дыры, а как повышать пенсии. 25% людей не платят взносы в Пенсионный фонд, а потом приходят и говорят: дайте мне пенсию. А за чей счет они пенсию получают? За счет человека, который работает сегодня. Так же нельзя, нужно делать справедливую систему», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди с отсутствующим страховым стажем смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.