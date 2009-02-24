Тимошенко: бюджет откорректируют в мае

Показатели государственного бюджета Украины будут скорректированы в мае, подтвердила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, выступая во вторник на специальной встрече с главами областных советов всех регионов страны.

"В мае месяце, скорее всего, как это предусмотрено законом о бюджете, нам придется корректировать бюджет. И мы должны это делать сообща и делать не в спешке, а планомерно, учитывая все предложения",- сказала Тимошенко.

По словам премьера, представители местного самоуправления должны принять активное участие в этом процессе и выдвинуть свои предложения с учетом интересов регионов страны.

"Безусловно, нам необходимо рассмотреть первоочередные законопроекты, которые касаются сегодня жизни регионов. Это - изменения к Бюджетному кодексу, этот - новый закон о местных налогах и сборах и другие законопроекты, которые делают более системную работу местной и центральной власти",- сказала Тимошенко.

Тимошенко также предложила главам областных советов определить кандидатуру постоянного представителя регионов, который будет постоянно участвовать в работе правительства.

Впервые о планах корректировки бюджета в мае Тимошенко сообщила 20 февраля на собрании Ассоциации городов Украины. Ранее Тимошенко заявляла, что, по крайней мере, до середины года изменения в бюджет вноситься не будут.

Президент Украины Виктор Ющенко требует немедленно внести изменения в бюджет-2009, который он считает нереалистичным. МВФ, который принял решение о выделении кредита на борьбу с финансовым кризисом в размере 16,43 миллиарда долларов, приостановил выделение второго транша в размере около 2 миллиардов долларов (первый транш составил 4,5 миллиарда долларов) в связи с тем, что правительство не хочет корректировать бюджет, в частности, сократить бюджетный дефицит, который составляет почти 3% ВВП.