Регионы неэффективно осваивают субвенции - Куйбида

Отсутствие специального закона о распределении субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие приводит к распылению средств и неэффективному их освоению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на коллегии в Минрегионстрое министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его словам, субвенции распределяются пропорционально количеству жителей административно-территориальных единиц, что не дает возможности направить субвенции на тот регион, которому они наиболее необходимы.

В прошлом году для финансирования за счет субвенций министерство отобрало те объекты, которые можно было ввести в эксплуатацию в 2008 году и, как максимум, в 2009 году.

«Когда распорядителем средств было Министерство экономики, регионы осваивали госсредства на 60%, в 2007 году – на 99%, в 2008 году – еще больше», – сказал В.КУЙБИДА.

В частности, в прошлому году Закарпатская и Ривненская области освоили 100% средств. Наихудшая ситуация по освоению субвенций и вводу объектов в эксплуатацию наблюдалась в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской и Львовской областях.