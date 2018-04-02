В Украине импорт продолжит снижение

Импорт товаров в Украину продолжит снижение и есть надежда, что сальдо торгового баланса по итогам года может приблизиться к нулю. Что "светит" Украине во внешнеторговых отношениях в интервью УНИАН рассказала заместитель министра экономики Украины Наталья Бойцун.

- Какова Ваша оценка результатов 2008 года? - Несмотря на тяжелейший финансовый кризис, захвативший все экономики мира с августа п.г., товарооборот внешней торговли у нас в 2008 году вырос практически на 40%, а это 48 миллиардов долларов. Экспорт увеличился на 36%, причем пик пришелся на июль – 7,7 млрд. долларов – это самый большой показатель за последние 3 года.

В целом, такому росту товарооборота за год может позавидовать любая страна и любая экономика. Но не зря бывший президент США Гувер требовал найти ему в экономические советники однорукого экономиста. Если посмотреть на эти данные с другой стороны, (или с другой руки – буквально на английском языке) необходимо отметить несколько тревожных тенденций. Во-первых, даже беглый анализ структуры нашего товарного экспорта показывает, что он практически не меняется на протяжении многих лет. Хотя, необходимость перехода к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью обсуждается и декларируется постоянно. В 2008 году мы не отошли от нашей традиционной структуры. Пожалуй, наиболее важным изменением является то, что великолепный урожай зерновых 2008 года позволил расширить долю агропромышленного комплекса с 13 до 16 %, а вот машиностроение свою долю в экспорте теряет, она уменьшилась с 17 до 16%.

- Как можно охарактеризовать показатели основных экспортеров Украины? - Металлургия на протяжении последних нескольких лет занимает 42% украинского экспорта. И это наша серьезная ниша на международном рынке, объективная реальность и показатель конкурентоспособности нашей продукции. Экспорт продукции металлургического комплекса по итогам 2008 года вырос в 1,4 раза! Но, необходимо заметить – это с другой стороны. Практически, рост экспорта произошел за счет повышения цен на продукцию на мировых рынках. И это характерно не только для металлургии, но также и для химической промышленности. В 2008 году рост экспорта не был следствием роста физических объемов или роста объема производства. Он стал следствием благоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Из всех наших экспортных категорий товаров только продукция агропромышленного комплекса и машиностроения дала прирост экспорта за счет роста физических объемов продукции.

- Почему у нас продолжает расти негативное сальдо торгового баланса? - Да, в нашей внешней торговле есть негативное сальдо. И его объем растет вот уже четвертый год. Для этого есть серьезные объективные причины. Во-первых, увеличивается цена энергоносителей, которые занимают в нашем импорте больше 25%. За четыре года цена импортного природного газа выросла с 65 долларов в 2005 году до 179,5 доллара в 2008 году. Только за счет роста этих цен сальдо торговли товарами в 2008 году ухудшилось на 4 миллиарда долларов.

Во-вторых, наши предприятия продолжают наращивать инвестиционный импорт – это продукция машиностроения, которая остро необходима для переоснащения и замены основных фондов предприятий всех отраслей промышленности. А их изношенность, по оценкам Минпромполитики, составляет 80–90% . Сальдо торговли по товарам этой группы ухудшилось еще на 2,5 млрд. долларов. Кто может сказать, что эту часть импорта необходимо заморозить или обложить дополнительными пошлинами?

В-третьих, в импорте продолжает расти доля товаров народного потребления. Сейчас она составляет 20%. Много это или мало? Могу сказать, что в импорте любой развитой экономически страны эта доля обычно составляет от 25 до 40% . Обязанность правительства - дать возможность населению потреблять разнообразные товары, хорошего качества, из любой страны мира. Все, что есть лучшее в других странах, должно быть и в Украине. То есть, использовать в XXI веке все преимущества международного разделения труда. Но тревожным для Украины является то, что сальдо торговли по группам товаров народного потребления ухудшилось на 5 миллиардов долларов.

- Как можно разрешить проблему торгового баланса? - Мы покупаем широкий круг товаров, а вот предложить на мировые рынки можем очень ограниченный ассортимент. Безусловно, в этой неутешительной цифре есть объективная составляющая – мы не выращиваем апельсины и бананы, мы можем их только импортировать, и французских духов наших женщин лишать никто не будет, также как и конкурентоспособность автомобилей многих известных производителей – вне обсуждения, а это уже 2,5 миллиарда долларов в минус! Так что, хочу сказать, что решать проблему торгового баланса, сознательно ухудшая качество жизни людей, я имею в виду ограничивать возможность иметь качественные товары, это неприемлемая политика. А вот развитие внутреннего рынка и его наполнение отечественными товарами – сейчас приоритет номер один для реального сектора экономики.

Таким образом, возвращаясь непосредственно к сальдо, мы объективно имеем: рост цены на газ, рост импорта товаров народного потребления и острую необходимость модернизации производства. Это основные составляющие роста негативного сальдо. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что проблема негативного сальдо - это не проблема роста импорта или борьба с ним, это проблемы недостаточного роста экспорта и наличия конкурентоспособного производства в стране.

- Какое сальдо внешней торговли можно ожидать в 2009 году и что является основным сдерживающим фактором? - Я думаю, что по итогам года сальдо значительно сократится. Мы отслеживаем соотношение между экспортом и импортом практически на ежедневной основе. Значительно упал ежемесячный экспорт, но импорт падает более резко. Если в 2008 году разрыв между экспортом и импортом за месяц составлял не менее 1,5 миллиарда долларов, то в январе и феврале эта цифра по данным таможни практически приблизилась к нулю. В условиях кризиса импорт снизился быстрее. И это еще не вступил в действие ряд законов, принятых Верховной Радой как антикризисные меры, в том числе и для сдерживания импорта. В данный момент основным фактором, сдерживающим импорт, стал обменный курс доллара. Импортные товары резко подорожали и стали неконкурентоспособными. На них упал спрос. То есть, работают рыночные механизмы. Посмотрите на полки супермаркетов, ряд импортных товаров имеет просто заоблачные цены. Не менее отрицательно на импорте сказываются и ежедневные скачки обменных курсов. Эта проблема поднималась, например, во время официальных переговоров с белорусской стороной. Наш товарооборот с Белоруссией в 2008 году вырос в 2 раза, достиг 5 миллиардов долларов. Но как выстраивать отношения в условиях непредсказуемых изменений? Необходим механизм взаимодействия.

- Многие эксперты отмечают, что самым сложным этот год будет для металлургов и химиков. Кто, по Вашему мнению, более уязвим? - Я думаю, что металлургам будет сложно, но они выстоят. На металлургических предприятиях работают хорошие менеджеры и специалисты, прекрасно знающие мировые рынки. Первый шок уже прошел. И если в первые месяцы кризиса (август – октябрь) резкий спад цен вызвал временную растерянность, то сейчас, когда ясна сложность ситуации и основные мировые производители проявили свои стратегии, наши предприятия четко обозначат географические приоритеты и рассчитают свои конкурентные преимущества. Уже в декабре 2008 года был остановлен спад экспорта в металлургии и по отношению к ноябрю был зафиксирован рост на 30%.

Химическая промышленность вызывает большую обеспокоенность, прежде всего, из-за того, что в структуре производства потребляет значительно больше газа. И ее продукция более уязвима с этой точки зрения, по сравнению, прежде всего, с конкурентными производствами России. Этой отрасли, безусловно, понадобится серьезная помощь. Я думаю, мы найдем инструменты защиты внутреннего рынка, полностью отвечающие нормам ВТО.

Юрий Дощатов (УНИАН)