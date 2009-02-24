В 2009г. гривня девальвировала на 4,6%

Гривня в 2009 году, по состоянию на сегодняшний день, девальвировала на 4,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с главами облсоветов, проводимом премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

При этом он отметил, что российская валюта за этот же период девальвировала на 22,7%, казахская – на 23,7%, польская – 21,6%, венгерская – 21,1%, чешская – 15%.

Вместе с тем, с начала кризиса украинская валюта девальвировала на 58%, российская – на 50%.