Шаповалов: Критика НБУ негативно отражается на финрынке

Критика работы Национального банка Украины, а также курсовые прогнозы негативно отражаются на финансовом рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с главами облсоветов, проводимом премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, заявил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

“Ситуация действительно сложная. Банки, валюта, рефинансирование, монетарная политика – это (критика – УНИАН) звучит каждый день, и все очень большие специалисты, и дают прогнозы. И результат этих прогнозов – имеем то, что имеем”, - заявил А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он отметил, что в последнее время поток критики несколько уменьшился, однако последний всплеск на валютном рынке А.ШАПОВАЛОВ также связал с негативными оценками работы банковского сектора, а также с оглашением прогнозных курсов валют, в частности, со стороны МВФ в размере 8,6 грн. за доллар.

А.ШАПОВАЛОВ сообщил, что с октября Нацбанк проводил системную работу по поддержке банков и предоставил помощь 135 банкам. Он сообщил, что с октября из банковской системы ушло 180 млрд. грн.

“Это те депозиты, которые держали люди... Мы, осуществив рефинансирование, в прошлом и в текущем году возместили около 70 млрд. То есть, даже те деньги, которые ушли из банковской системы, не компенсированы”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ.