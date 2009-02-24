Эксперты: Тигипко - лучшая кандидатура на главу НБУ

В случае отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины наиболее подходящей кандидатурой на данный пост будет Сергей ТИГИПКО.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали экс-министр экономики, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор СУСЛОВ и бывший руководитель группы советников председателя НБУ Виктор ЛИСИЦКИЙ.

«Кандидаты основные назывались. Конечно, если бы Сергей Леонидович ТИГИПКО согласился, я считаю, что это лучше кандидатура, чем ПИНЗЕНИК (Виктор Михайлович ПИНЗЕНИК – экс-министр финансов Украины - УНИАН). Я с Виктором Михайловичем работал много лет, но у него такая особенность – как только припекает и большие сложности… Так было в 1993 году, когда после краха валютной биржи и больших затруднений с кризисом, он пошел на телевидение и подал в отставку. Так было в 1997 году, когда провалился его проект «Налогово-экономический рост», когда провалили бюджет, когда бюджет 1997 года был принят только летом, Виктор Михайлович пошел на телевидение и подал в отставку.

Есть люди, привыкшие работать в более спокойной размеренной обстановке, у них лучше, наверное, тогда получается. Поэтому в Украине большой спрос именно на антикризисных менеджеров и тех людей, кто в политике не очень задействован или готовы быть не задействованными», - сказал В.СУСЛОВ.

В свою очередь В.ЛИСИЦКИЙ также отметил профессионализм и лидерские способности С.ТИГИПКО, но при этом подчеркнул, что так, как он еще достаточно молод, то непопулярные меры, которые ему необходимо будет принимать в условиях кризиса, могут навредить его перспективам.

«ТИГИПКО является блестящим менеджером, кроме того, он в свое время, по сути, создал «ПриватБанк», он много работал в правительстве и он, конечно, будем говорить, тот человек, который мог бы очень много сделать для того, чтобы исправить ситуацию, по крайней мере, в финансовой сфере. Единственное что – молодой. У него перспективы могут быть еще впереди, а здесь уже себя нужно ограничивать и делать непопулярные шаги», - подчеркнул В.ЛИСИЦКИЙ.

По мнению В.СУСЛОВА, сегодня во главе Нацбанка и на ключевых постах в правительстве, таких как министр финансов, должен быть человек, который не думает о своем политическом будущем и который готов проводить заведомо непопулярные меры.

Что касается действующего председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА, то по словам В.ЛИСИЦКОГО, его профессионализм не вызывает сомнения, при этом недостатком главы НБУ является его непубличность.

«Он прекрасный профессионал и знает банковское дело глубоко. Его серьезным недостатком является то, что Владимир Семенович не публичен. У него такая должность, что он должен много говорить. В крайнем случае, у него должен быть спикер», - сказал В.ЛИСИЦКИЙ.

В тоже время В.СУСЛОВ убежден, что В.СТЕЛЬМАХ не должен делать никаких публичных заявлений, так как после его выступлений доверие к банковской системе Украины только падает.

«Владимиру Семеновичу СТЕЛЬМАХУ ни в коем случае нельзя быть публичным. Ему не нужно появляться на публике и выступать. После его выступлений недоверие к банковской системе только увеличивается. Если уже так получается, что Владимир Семенович остается ему ни в коем случае не нужно выступать публично. Он должен быть таким таинственным банковским гномом и от его имени должен выступать кто-то другой», - сказал В.СУСЛОВ.

Кроме того, В.СУСЛОВ убежден, что глава НБУ в условиях кризиса не может позволить себе роскошь на месяц уйти в отпуск.

«Человеку 70 лет, даже чтобы отпраздновать день рождение, отдохнуть после этого празднования Владимиру Семеновичу понадобился месяц, в условиях кризиса. В этих условиях действовать и принимать решения нужно намного более динамично. Нужно чувствовать ответственность за всю эту ситуацию», - сказал В.СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 января в пресс-службе Нацбанка сообщили, что глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ ушел в отпуск (позже выяснилось, что на 30 дней). При этом в пресс-службе отметили, что отпуск связан с 70-летним юбилеем председателя Нацбанка, который В.СТЕЛЬМАХ будет отмечать 18 января.

И. о. председателя Нацбанка стал первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины».

В Секретариате Президента Украины заявляют, что, несмотря на данное решение ВР, В.СТЕЛЬМАХ остается законным председателем Национального банка Украины.