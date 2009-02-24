В условиях кризиса пересмотр бюджета - это сокращение

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что государственный бюджет в условиях кризиса лучше не пересматривать.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня на совещании в Кабинете министров с председателями областных советов.

«Абсолютно правильно, что бюджет, который мы планируем пересмотреть в мае, лучше бы его не пересматривали, потому что любой пересмотр бюджета – это сокращение, а не дополнение доходов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что необходимо дополнительно изучить возможность повышения эффективности использования бюджетных средств, а также средств, поступающих за счет сбора местных налогов.

«Мы приняли решение, что инвентаризируем использование всех налогов и сборов на основе Министерства финансов и Госкомпредпринимательства, Минрегионстроительства и секретариата Кабинета министров. Миллиарды поборов сегодня собираются с предпринимателей, с граждан Украины, а в бюджет не идут, ни в спецфонд, никуда. Так давайте их будет аккумулировать, и создадим на этой основе дополнительный ресурс без увеличения налогов, возможно, отменим и какие-либо платежи, которые сегодня не могут платить предприниматели», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, также необходимо дополнительно изучить расходную часть государственного бюджета для того, чтобы более эффективно перераспределить бюджетные средства.

Как сообщал УНИАН, на пересмотре дефицита госбюджета Украины настаивает Международный валютный фонд. Представители фонда заявили, что Кабмин должен уменьшить дефицит бюджета для получения второго транша кредита.

На этом же настаивает и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

20 февраля премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО допустила, что внесение изменений в государственный бюджет на 2009 год состоится в мае.