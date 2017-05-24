Вкладчикам "Диамантбанка" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 24 мая, начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного "Диамантбанка".

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Как сообщила пресс-служба Фонда, выплаты проводятся по депозитам, срок действия которых закончился до 23 апреля 2017 года включительно, а также текущим и карточным счетам. Вкладчики могут получить возмещение в подразделениях банков "Ощадбанк", "Правэкс-банк", "Альфа-Банк", "Кредо-банк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", "Пивденный".

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк" (г. Киев) на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным.

"Диамантбанк" работал на рынке Украины с 1993 года и на начало года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

По информации НБУ, на 24 апреля ключевыми владельцами "Диамантбанка" являлись Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.