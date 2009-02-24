Тимошенко: необходимо восстановить доверие населения к банкам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости восстановления доверия населения к банковской системе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на совещании в Кабинете министров с председателями областных советов.

«Мы из кризиса должны выйти сильнее, но это зависит от каждого из нас, начиная от Президента и заканчивая рядовыми гражданами, которые должны, несмотря на все свои эмоции, поверить в банковскую систему и не забирать свои вклады, а хранить их в банках» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что государство гарантирует сохранность банковских сбережений. «Есть и гарантии, и проценты, есть все, что нужно», - добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она понимает, что восстановление доверия граждан к национальной банковской системе является сложным, но возможным процессом.